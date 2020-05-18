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Antalya’da depo yangınında kamyonet kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:09:33 -
Antalya’da depo yangınında kamyonet kullanılamaz hale geldi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde peyzaj ürünlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

Belek Turizm Merkezinde bahçe dekorasyon ürünleri satan bir iş yerinin peyzaj ürünleri bulunan deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Depodaki özel güvenlik görevlisinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İş yerinde hasara yol açan yangın nedeniyle depoda bulunan bir kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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