Antalya'da denize giren kişi boğuldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren kadın, hayatın kaybetti.12 Temmuz 2019 Cuma 15:03
Payallar Mahallesi plajında serinlemek için denize giren Şehlevent Özkal (77), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden plajdakiler, Özkal'ı sudan çıkardı.
112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Özkal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özkal'ın cenazesi,otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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