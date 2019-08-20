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Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.

20 Ağustos 2019 Salı 15:10
Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu

Konyaaltı Sahili'ndeki plajdan denize giren bir kişinin suyun yüzeyinde hareketsiz yattığını fark edenler 112 Acil Servis ve polise haber verdi. Bu sırada bazı vatandaşlar denize girerek sudaki kişiyi karaya çıkardı. 

Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren kişinin, 33 yaşındaki Emrullah Nalbant olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Nalbant'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, Nalbant'ın her gün sahildeki sokak köpeklerine yiyecek bıraktıktan sonra öğle saatlerinde denize girdiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:10
  1. Konyaaltı Sahili
  2. Antalya Adli Tıp Kurumu morgu
  3. 112 Acil Servis
  4. polis
  5. sokak köpekleri
  6. Antalya'nın Konyaaltı ilçesi
  7. deniz

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