Antalya'da denizden 1 milyon TL çıkaracak: Herkes onu arıyor! Petrol, doğalgaz artık para etmeyecek

Antalya'da otobüs şoförlüğü yapan Erhan Uludağ, pandemi döneminde başladığı denizden metal toplama işini Alanya'da büyüterek bu yıl 1 milyon TL kazanmayı hedefliyor.

Antalya'da otobüs şoförlüğü yapan Erhan Uludağ, pandemi döneminde işsiz kalınca hayatına bambaşka bir yön verdi. Denizin dibindeki metal atıkları fark eden Uludağ, tüpsüz dalış yaparak bu atıkları toplamaya başladı. Yaklaşık 4 yıldır bu işi sürdüren Uludağ, şimdi de Alanya'da aynı işi yaparak ailesine önemli bir gelir sağlıyor.

Uludağ'ın hedefi oldukça iddialı. Bu yıl 100 ton metal atık toplamak ve bu sayede 1 milyon TL kazanmak. Daha önce 180 ton metal topladığını belirten Uludağ, denizden çıkardığı atıklarla hem çevreyi temizliyor hem de ekonomisine katkı sağlıyor.

Pandemi döneminde başlayan bu sıra dışı iş, Uludağ için adeta bir altın madeni oldu.

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