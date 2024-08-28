  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Güçlerini birleştirdiler: Tek motivasyonları Türkiye!

Necmettin Batırel, "Çatlayın, patlayın e mi" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu! Türkiye'ye vız gelir tırıs gider

Ekonomi politikaları sonuç veriyor! Bakan Bolat verileri açıkladı

Galatasaray'ın elenmesi Avrupa'da da şaşkınlık uyandırdı! Icardi için yazılanlar taraftarı çok kızdırdı: Alay konusu oldu

Ahmet Hakan, "keriz silkelemenin bedeli"ni yazdı! Cemal Enginyurt resmen şok olacak

İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Tek başına 4 Koç’un toplamından daha fazla vergi ödeyen Haluk Bayraktar’dan açıklama! “Vergi ödemek bir yükümlülük değil, vatana hizmetin en şerefli yollarından biridir”

Hain plan ortaya çıktı! Yaptığınız dezenformasyonda boğulun e mi

İsrailli Irkçı Bakandan alçak çağrı! Gazze'den sonra Batı Şeria

Hem manipülasyoncu hem artist! Küfürbaz Enginyurt’un freni patladı
Aktüel Antalya'da denizden 1 milyon TL çıkaracak: Herkes onu arıyor! Petrol, doğalgaz artık para etmeyecek
Aktüel

Antalya'da denizden 1 milyon TL çıkaracak: Herkes onu arıyor! Petrol, doğalgaz artık para etmeyecek

Yeniakit Publisher
2024-08-28 17:08:00 - 2024-08-28 17:13:56
Antalya'da denizden 1 milyon TL çıkaracak: Herkes onu arıyor! Petrol, doğalgaz artık para etmeyecek

Petrol ve doğalgaz şu an tüm dünyadaki enerji krizi için öne çıkarken önemli bir metal gündeme gelmeye başladı. Metal toplama işini Antalya'da büyüterek bu yıl 1 milyon TL kazanmayı hedefliyor.

Antalya'da otobüs şoförlüğü yapan Erhan Uludağ, pandemi döneminde başladığı denizden metal toplama işini Alanya'da büyüterek bu yıl 1 milyon TL kazanmayı hedefliyor.

Antalya'da otobüs şoförlüğü yapan Erhan Uludağ, pandemi döneminde işsiz kalınca hayatına bambaşka bir yön verdi. Denizin dibindeki metal atıkları fark eden Uludağ, tüpsüz dalış yaparak bu atıkları toplamaya başladı. Yaklaşık 4 yıldır bu işi sürdüren Uludağ, şimdi de Alanya'da aynı işi yaparak ailesine önemli bir gelir sağlıyor.

Uludağ'ın hedefi oldukça iddialı. Bu yıl 100 ton metal atık toplamak ve bu sayede 1 milyon TL kazanmak. Daha önce 180 ton metal topladığını belirten Uludağ, denizden çıkardığı atıklarla hem çevreyi temizliyor hem de ekonomisine katkı sağlıyor.
Pandemi döneminde başlayan bu sıra dışı iş, Uludağ için adeta bir altın madeni oldu.

Güney Kore ve ABD'den 11 günlük savunma tatbikatı
Güney Kore ve ABD'den 11 günlük savunma tatbikatı

Dünya

Güney Kore ve ABD'den 11 günlük savunma tatbikatı

ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti! Çin deniz ve hava kuvvetleri yakın takipte
ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti! Çin deniz ve hava kuvvetleri yakın takipte

Dünya

ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti! Çin deniz ve hava kuvvetleri yakın takipte

İngilizlerin iddiası: Ukrayna'nın yarısı düşebilir! Ruslar Su-57 savaş uçağı üretimini arttıracak
İngilizlerin iddiası: Ukrayna'nın yarısı düşebilir! Ruslar Su-57 savaş uçağı üretimini arttıracak

Dünya

İngilizlerin iddiası: Ukrayna'nın yarısı düşebilir! Ruslar Su-57 savaş uçağı üretimini arttıracak

Savaş uçakları havada burun buruna geldi! Çin savaş jeti, o ülkeye işaret fişeği attı
Savaş uçakları havada burun buruna geldi! Çin savaş jeti, o ülkeye işaret fişeği attı

Dünya

Savaş uçakları havada burun buruna geldi! Çin savaş jeti, o ülkeye işaret fişeği attı

İngilizlerin iddiası: Ukrayna'nın yarısı düşebilir! Ruslar Su-57 savaş uçağı üretimini arttıracak
İngilizlerin iddiası: Ukrayna'nın yarısı düşebilir! Ruslar Su-57 savaş uçağı üretimini arttıracak

Dünya

İngilizlerin iddiası: Ukrayna'nın yarısı düşebilir! Ruslar Su-57 savaş uçağı üretimini arttıracak

﻿Meta üst yöneticisi Mark Zuckerberg'den Covid-19 dönemi itirafı
﻿Meta üst yöneticisi Mark Zuckerberg'den Covid-19 dönemi itirafı

Dünya

﻿Meta üst yöneticisi Mark Zuckerberg'den Covid-19 dönemi itirafı

{relation id:1879021 slug:'dunyanin-gozu-rusya-ukrayna-geriliminde-iken-guney-kore-ve-abdden-11-gunluk-savunma-tatbikati-yapiyor'}

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23