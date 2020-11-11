Antalya'da demir profillerin altında kalan kişi yaralandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kayan yığma demir profillerin altında kalan kişi yaralandı.
Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bir deposunda yığın halde bulunan demir profiller kaydı. Bu sırada deponun önünden bisikletiyle geçen Ahmet Besisli, demirlerin altında kaldı.
Depo çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ayaklarından yaralanan Besisli'yi hastaneye kaldırıldı.
Demir yığınlarının altında kalan bir otomobilde de hasar oluştu.
Polis ekipleri depo önünde güvenlik önlemi aldı.