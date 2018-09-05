Antalya'da cami tuvaletinde ölü bulundu!

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki tarihi Muratpaşa Camii tuvaletinde meydana geldi. Tuvaletleri kontrol eden cami görevlisi, tuvaletin kapısının açık ve içeride baygın şekilde yatan bir kişi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinde A.M.K.ya ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



