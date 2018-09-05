THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Antalya'da cami tuvaletinde ölü bulundu!

Muratpaşa ilçesinde, tarihi Muratpaşa Camii tuvaletinde A.M.K.nın (46) isimli kişinin cansız bedeni bulundu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 21:51
Antalya'da cami tuvaletinde ölü bulundu!

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki tarihi Muratpaşa Camii tuvaletinde meydana geldi. Tuvaletleri kontrol eden cami  görevlisi, tuvaletin kapısının açık ve içeride baygın şekilde yatan bir kişi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinde A.M.K.ya ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18-09/05/resimid_10387527.jpg

 
 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 21:51
  1. Antalya
  2. antalya
  3. muratpaşa
  4. cami

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Facebook ve Twitter'a kötü haber!
    1. Facebook ve Twitter'a kötü haber!
    2. Bakan Turhan: Ekonomik darbe..
    3. Balıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı..
    4. Koç vatandaşın cebindeki paraya göz..
    5. Antalya'da cami tuvaletinde ölü bulundu!
    6. CHP'yi yönetemeyen Kılıçdaroğlu'ndan..
    7. Hatay'da orman yangını çıktı!
    8. Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
    9. Amerika JFK Havalimanı’nda hastalık..
    10. Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin..
    11. Libya Mitiga Havalimanı’ndan uçuşlar..
    12. Trump'tan İdlib tehdidi: ABD çok kızacak
    13. Cenevre'deki Yemen görüşmeleri ileri..
    14. Kastamonu'daki FETÖ davasında karar..
    15. Zabıtanın karikatürünü çizdiler
    16. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali..
    18. Katil İsrail’den Doğu Kudüs’e..
    19. Şanlıurfa’da silahla havaya ateş açan..
    20. Kırmızı Bülten'le aranan terörist..
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!