Antalya'da büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir köpük fabrikasında çıkan korkuttu. Fabrika işçileriyle birlikte itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangını söndürma çalışmaları sürüdürülüyor.23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:21
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir köpük fabrikasında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada yangın çıktı.
Bahçede stoklanmış köpüklerin de tutuştuğu yangından yükselen duman ve alevler çevredekileri korkuttu.
Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.
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