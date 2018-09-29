Antalya'da Burcu öğretmenin dolmuşta unuttuğu cüzdan bulundu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen Burcu Sargın içinde 700 avro ve bankadan yeni çektiği 10 bin lira parası bulunan cüzdanını şehir içi dolmuştaki koltukta unuttu. Araçtan indikten bir süre sonra durumu fark eden Sargın, şoföre ulaştı. Dolmuştaki aramada cüzdan bulunamadı.

Bunun üzerine Sargın, araç içi kamera görüntülerine ulaşmak için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Ulaşım Çağrı Merkezine başvurdu. İncelenen kamera kayıtlarında, Burcu Sargın ve eşi indikten sonra dolmuşa binen bir kişinin fark ettiği cüzdanı, arka cebine koyduğu görüldü.

Sargın, Korkuteli Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. Kimliği tespit edilen şüpheli, kısa süre sonra çalıntı cüzdanla yakalandı. Paranın büyük bölümünün bulunduğu cüzdan, Sargın'a teslim edildi.

Burcu Sargın, görev yaptığı Korkuteli ilçesine giderken bindiği şehir içi dolmuşta cüzdanını düşürdüğünü söyledi.

Araçtaki kamera kayıtları ve herkesin seferber olması sonucu cüzdanına kavuştuğunu aktaran Sargın, "Cüzdanımda ciddi bir miktar para ve kimliklerim vardı. Cüzdanı alan kişiyi görüntülerde izleyince şaşırdık. Cüzdanım bulunduğu ve şüpheli yakalandığı için mutluyum." dedi.

Korkuteli Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Kemal Istık da araç içi kamera sistemiyle bu tür adli olaylarda zan altında kalmaktan kurtulduklarını belirtti.