Antalya'da bisiklet çalan şüpheli gözaltına alındı
Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bisiklet çalan zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir marketin önünden iki bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, kimliği tespit edilen zanlı Hüseyin Y. (64), Manavgat ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Şüphelinin çaldığı bisikletleri sosyal medyadan sattığı belirlendi.