  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da bir kişi silahlı kavgada yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:38:50 -
Antalya'da bir kişi silahlı kavgada yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Oba Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden Muzaffer Bacalı (44) ile S.Y. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, pompalı tüfekle Bacalı'ya ateş etti.

Yaralanan Bacalı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı, daha sonra Saray Polis Merkezine giderek teslim oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı