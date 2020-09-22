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Aktüel Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Aktüel

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-22 22:31:43 -
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Güzeloba Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan Kahraman Cangara (37), Lübnan asıllı kız arkadaşı tarafından evde hareketsiz halde yatarken bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Cangara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kahraman Cangara'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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