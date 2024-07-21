Antalya'da bir garip hırsızlık!
Antalya'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar genç adamın, eşine aldığı konteyneri çaldılar.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/antalyada-bir-garip-hirsizlik-89078
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Antalya'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar genç adamın, eşine aldığı konteyneri çaldılar.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/antalyada-bir-garip-hirsizlik-89078
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