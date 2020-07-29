  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da bir çocuğun kaçırılmaya çalışıldığı iddiası

Gözaltına alınan zanlı, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 16:11:13 -
Antalya'da bir çocuğun kaçırılmaya çalışıldığı iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'da kucağına aldığı çocuğu annesinin müdahalesiyle bırakan ve şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Cumhuriyet Caddesi Selekler Çarşısı'na gelen M.I, saz sattığı iş yerinin önünde duran 2,5 yaşındaki M.K.D'yi kucağına alarak yürümeye başladı.

Bu sırada durumu fark eden anne, çocuğunu M.I'nın kucağından aldı. Annenin tepkisi üzerine M.I, olay yerinden uzaklaştı.

Ailenin şikayeti üzerine çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde, çocuğu sevmek istediğini, başka bir amacının olmadığını savundu. Yanlış anlaşıldığını öne süren M.I. "Çocuk ağlıyordu. Yanında annesi de vardı. Ben de şaka maksatlı çocuğu alıp havaya kaldırdım. 'Süpermen ol seni uçurayım' dedim. Annesi yanıma geldi, bana bağırdı. Ne olduğunu anlayamadım." iddiasında bulundu.

Zanlı, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu arada olay anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı