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Aktüel

Antalya'da bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 19:42:30 -
Antalya'da bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, trafikte iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada yaralanan 2'si ağır 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı Kütükçü Köprüsü'nde, trafik ışıklarında bekleyen araçtaki ile marketten çıkan, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen, bıçak, sopa, merdane ve hortumun da kullanıldığı olayda 7 kişi yaralandı, bir aracın camları kırıldı.

Grubun yakınlarının da kavgaya karışması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince, kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde ve hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi alındı.


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