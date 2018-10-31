0553 313 94 23
impression

Antalya'da belediyeye yolsuzluk operasyonu!

Antalya’nın Kemer İlçe Belediyesine yolsuzluk operasyonu düzenlendi, 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:21
Antalya'da belediyeye yolsuzluk operasyonu!

Antalya'nın Kemer İlçe Belediyesinde gelir yönetim sistemi üzerinden tahakkuk eden vergileri, tahakkuk etmemiş gibi göstererek haksız menfaat sağladıkları öne sürülen 19'u belediye çalışanı 20 şüpheli gözaltına alındı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kemer Belediyesince kullanılan gelir yönetim sistemi içeriğinde yapılan bilirkişi incelemesinde usulsüzlük tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip neticesi sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 19'u Kemer Belediyesi çalışanı 20 şüpheli "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 2014 yılından bugüne belediyenin gelir kaynağını oluşturan imar, eğlence, ilan reklam, katı atık ve pazar yeri gibi kalemlerden tahakkuk edilen gelirleri kullanılan gelir yönetim sistemi üzerinden usulsüz olarak sildikleri ve düzenlenen sahte evrak ve tutanaklarla tahakkuk edilen gelirleri tahakkuk edilmemiş gibi göstererek menfaat temin ettikleri, kamuyu zarara uğrattıkları öne sürüldü.

Operasyon kapsamında yeni gözaltıların olabileceği belirtildi. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:21
  1. Antalya
  2. antalya
  3. kemer
  4. yolsuzluk
  5. yolsuzluk operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedrettin Dalan MHP İBB adayı mı? Bedrettin Dalan kimdir?
    1. Bedrettin Dalan MHP İBB adayı mı?..
    2. Alman hemşire 100 cinayeti itiraf etti
    3. MHP'nin adayı Bedrettin Dalan'dan ilk..
    4. AB'nin isteğine, İran'dan ekonomi şartı!
    5. Vebalinden korkmalısınız
    6. Mültecilere çelme takan Macar gazeteci..
    7. İstanbullulara, Estetik Cerrahi..
    8. Korkunç olay! Tokat'ta parçalanmış..
    9. MHP kaynakları, İBB için Bedrettin..
    10. Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm..
    11. Kanseri yenen doktordan tavsiyeler
    12. Mısır ve Almanya'dan 5 anlaşma birden!
    13. Öğretmenlere Yüksek Lisans zorunluluğu..
    14. Ölülere büyük saygısızlık! Mezarlıkta..
    15. Nüfus müdürlüklerinde KPSS mesaisi
    16. İstanbul Havalimanı’nda vize değişikliği
    17. Çok tehlikeli çok!
    18. 9 yıldır her seçimde aday oldu,..
    19. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    20. FETÖ'ye "ankesörlü telefon"..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018