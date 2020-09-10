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Aktüel Antalya'da Belçikalı turist otel odasında ölü bulundu
Aktüel

Antalya'da Belçikalı turist otel odasında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:25:43 -
Antalya'da Belçikalı turist otel odasında ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Belçikalı turist, otel odasında ölü bulundu.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl Turizm Bölgesi'ndeki otelde tatil yapan Belçika uyruklu Eric Maurice Schollaert'ı (58) odasında hareketsiz bulan otel görevlileri, 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, Schollaert'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Turistin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Odada boş alkol şişelerinin bulunduğu öğrenildi.


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