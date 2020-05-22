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Antalya’da aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Antalya’da bir hafta süren aşırı sıcaklıkların ardından gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:13:16 -
Antalya’da aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Antalya’da bir hafta süren aşırı sıcaklıkların ardından gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Turizm kenti Antalya’da bir haftadır etkisini sürdüren sıcak ve nemli hava, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Aralıklarla gök gürültülü devam eden yağış kent merkezi ile Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez ve Aksu ilçesinde de etkili oldu. Görüş mesafesini kısaltan yağış nedeniyle ana arterlerde trafik güçlükle ilerledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ise iş yeri saçakları ve otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmayı tercih etti.

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