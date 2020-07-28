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Aktüel

Antalya'da akarsuya yüksekten atlayan genç hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:01:39 -
Antalya'da akarsuya yüksekten atlayan genç hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüksekten atladığı akarsuda başını kayalıklara çarparak yaralanan genç, 23 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla birlikte 5 Temmuz'da Köprüçay'a giden İbrahim Yıldırım (24), yaklaşık 15 metre yükseklikteki tarihi Oluk Köprü'den ırmağa atladı.

Başını kayalıklara çarpan Yıldırım'ın suda hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan gencin omuriliğinde hasar oluştuğu belirlendi. Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilen Yıldırım, 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yıldırım'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

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