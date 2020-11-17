Antalya'da ağabeyini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Kaya, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Kaya, babasına ait kamyonu işleten ağabeyi İdris'in buradan kazancını evin ihtiyaçları için kullanmadığını, bunun da hane içinde huzursuzluğa neden olduğunu iddia etti.

Olay günü evde bulundukları sırada ağabeyi İdris'in eve gelerek annesi ve kız kardeşine küfretmeye başladığını ileri süren Kaya, "Ağabeyimi küfür etmemesi ve sakin olması konusunda uyardım ama dinlemedi. Evdeki kavga büyüdü ve annem fenalaştı, olayın şokuyla yaşananları hatırlamıyorum." dedi.

- "Ölen de kalan da benim oğlumdur, kimseden şikayetçi değilim"

Müşteki baba Musa Kaya, sanık ve ölen İdris'in oğlu olduğunu ve olay günü evde olmadığını anlattı.

Kendisine ait kamyonla oğlu İdris'in nakliye işi yaptığını ve sürekli zarar ettiğini aktaran Kaya, "Olay günü oğlum annesi ve kız kardeşine sinkaflı küfürler etmiş ve bu üzücü olay yaşanmış. Ölen de kalan da benim oğlumdur, kimseden şikayetçi değilim. Ben her ikisine de hakkımı helal ediyorum." diye konuştu.

Anne Hamdiye Kaya ise olay günü eve gelen oğlu İdris'in kendisine küfrederek, tehdit ettiğini, kardeşi Murat'ın ise ağabeyini sakinleştirmeye çalıştığını anlattı.

Oğlu İdris'in kardeşine de küfretmeye devam ettiğini kaydeden Kaya, "Murat ağabeyine 'sen benim büyüğümsün, bana nasihat edeceğine neler söylüyorsun' dedi. Sanık oğlumdur kendisinden şikayetçi değilim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, diğer tanık ifadelerinin ardından duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde 6 Haziran'da, aile arasında çıkan kavgada Murat Kaya'nın ağabeyi İdris'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilmişti.