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Antalya'da acı olay! 2 oğlunun da boğulduğunu morgda öğrendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde boğularak ölen iki genç kardeşin babası, oğullarının ölüm haberini morgda öğrendi. Sinir krizleri geçiren acılı baba, yakınları tarafından uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 12:37
Antalya'da acı olay! 2 oğlunun da boğulduğunu morgda öğrendi

Antalya'da boğularak ölen iki genç kardeşin babası, yakınları tarafından gezme bahanesiyle getirildiği Antalya'da acı haberi morgda öğrendi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Payallar Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzme bilmemelerine rağmen Halil İmen (14) ile ağabeyi Burhan İmen (15) denize yüzmek için girdi. Bir süre denizin sığ bölümünde duran kardeşler, bir süre sonra derin yerlere doğru ilerledi. Sahilde bulunan vatandaşların ifadelerine göre dalgaya kapılan kardeşlerden biri çırpınmaya başladı. Diğer kardeşi kurtarmak için yanına gitti. Bir süre sonra çırpınan kardeşler gözden kayboldu. Sahildekiler yüzerek yanına gittikleri Halil İmen’in kıyaya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil İmen’i ambulansla Alanya'da özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaybolan ağabey Burhan İmen için ise olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Sahil Güvenlik timi yönlendirildi. JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı aramada Burhan İmen’in cansız bedenine ulaşıldı. İki kardeşin cansız bedenleri savcılık incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 12:37
  1. Antalya
  2. Alanya
  3. boğulma vakaları
  4. ölüm haberi
  5. Acılı Baba

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