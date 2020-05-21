  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

El açması su böreği nasıl yapılır?

2 metre sosyal mesafe güvenli mi?

Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilecek mi?

Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye
için kalan
Aktüel

Antalya’da 675 litre etil alkol ve 81 adet içki aroması ele geçirildi

Antalya’da kaçak içki imal edilen iki adreste yapılan aramada 675 litre etil alkol ve 81 adet içki aroması ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 22:06:39 -
Antalya’da 675 litre etil alkol ve 81 adet içki aroması ele geçirildi

Antalya’da kaçak içki imal edilen iki adreste yapılan aramada 675 litre etil alkol ve 81 adet içki aroması ele geçirildi. Olayın şüphelisi C.F.T. ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı.



Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde bulunan bir tekel büfesinde ve Ermenek Mahallesi’nde bulunan bir evde kaçak ve sahte içki imal edilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Söz konusu adreslerde İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramada 1 litrelik şişeler halinde 675 litre etil alkol ve 81 adet içki aroması ele geçirildi. Olay şüphelisi C.F.T. ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı