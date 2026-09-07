Antalya'da 493 koçan çekle 1,2 milyar TL'lik alım iddiası, şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuruyemiş ve giyim mağazası gibi iş yerleri bulunan D.S. (34), yakınları, akrabaları ve köylülerinden karşılıksız çek karşılığında araç ve gayrimenkul aldığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, D.S.'nin çevresindeki kişilerden karşılıksız çek karşılığında araç ve gayrimenkul aldığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlatıldı. Emniyete başvuran 11 müştekinin ifadesi alındı. Hakkında arama kaydı bulunan şüpheli, 7 Eylül'de yakalandı.

493 koçan çek, yaklaşık 200-250 kişi

Şüphelinin, bankadan 493 koçan çek aldığını, yaklaşık 200-250 kişiden toplam 1 milyar 200 milyon TL bedelle çek karşılığında araç ve gayrimenkul aldığını söylediği öğrenildi.

D.S., işlerinin yolunda gitmediğini ve çeklerden 20-30'unun ödeme gününün geldiğini belirtirken, yaklaşık 70-80 milyon TL tutarındaki çekin karşılıksız çıktığını ifade etti. Şüpheli ayrıca, banka ipoteği bulunan yaklaşık 30 milyon TL değerinde 6 dairesi ile yaklaşık 15 milyon TL değerinde bir aracının bulunduğunu beyan etti.

Mahkeme kararına istinaden şüphelinin cep telefonuna el konulurken, ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadı. D.S., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.