Antalya'da 3.1 şiddetinde korkutan deprem! Antalya'da merkez üssü Manavgat ilçesi olan ve Richter ölçeğine göre, 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.06'da, merkez üssü Manavgat ilçesi olan, 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.3 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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