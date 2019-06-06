Antalya'da 3 km'lik araç kuyruğu
9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaputaş karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle karayolunda araç kuyruğu 3 kilometreye ulaştı.06 Haziran 2019 Perşembe 11:41
Antalya'nın Kaş ilçesinde bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Tatilciler, Kaş ile Kalkan arasındaki KaputaşPlajını tercih etti. Yoğunluk nedeniyle Kaputaş yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı.
Araç trafiği nedeniyle izdiham yaşanırken, jandarma ve asayiş ekipleri emniyeti sağladı. Bayramda yaşanan izdihama rağmen, hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçedeki iç pazarda yaşanan hareketlilik turizmcilerin yüzünü güldürdü.
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