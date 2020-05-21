Antalya'da 3 eve Kovid-19 karantinası
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesindeki 3 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Merkez Mahallesi'nde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 12 kişinin durumunu değerlendirdi.
Kurul, test sonucu pozitif çıkan kişiler ile onlarla yakın temasta bulunanların ikamet ettiği 3 evin karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Öte yandan, test sonucu pozitif çıkan kişilerin Serik Devlet Hastanesinde tedavilerine başlandı. Test sonucu henüz netleşmeyen 7 kişi ise gözetim altında tutuluyor.