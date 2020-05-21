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Antalya'da 3 eve Kovid-19 karantinası

Yeniakit Publisher
2020-05-21 21:11:47 -
Antalya'da 3 eve Kovid-19 karantinası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesindeki 3 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Merkez Mahallesi'nde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 12 kişinin durumunu değerlendirdi.

Kurul, test sonucu pozitif çıkan kişiler ile onlarla yakın temasta bulunanların ikamet ettiği 3 evin karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Öte yandan, test sonucu pozitif çıkan kişilerin Serik Devlet Hastanesinde tedavilerine başlandı. Test sonucu henüz netleşmeyen 7 kişi ise gözetim altında tutuluyor.

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