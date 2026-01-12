Antalya’da 2025 Yılı güvenlik bilançosu

Suçla mücadelede jandarma, emniyet ve sahil güvenlik birimlerinin sergilediği koordinasyona dikkat çeken Vali Şahin, özellikle ekonomik suçlarla mücadelede elde edilen sonuçları çarpıcı verilerle ortaya koydu.

Yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonların ekonomik boyutuna değinen Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Vali Şahin, 2025 yılında kaçakçılık, mali ve organize suçlara yönelik bin 883 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 milyar 678 milyon 552 bin lira tutarındaki malvarlığına el konulduğunu bildirdi. Vali Şahin bu rakama ilişkin, 'Korkunç bir rakam' değerlendirmesine bulundu."

2025 yılı verilerine göre Antalya’da meydana gelen 119 bin 999 asayiş olayının yüzde 99,4 gibi rekor bir oranda aydınlatıldığı açıklandı. Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yaklaşık 50 bin kişi yakalanırken, narkotik ekipleri 11 bini aşkın operasyonda 1.660 zehir tacirini parmaklıklar ardına gönderdi. Siber suçlar ve göçmen kaçakçılığı konularında da güvenlik güçlerinin etkin mücadelesi rakamlara yansıdı.

Vali Şahin, Antalya'da yasal ikamet izni bulunan yabancı sayısını ve suç verilerini şu şekilde detaylandırdı:

"Antalya genelinde 108 bin 468 yabancı uyruklu kişinin oturma ve çalışma izinli olarak ikamet ettiği bildirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 876 operasyon düzenlendi. 968 şüpheliye işlem yapılırken, 85 kişi tutuklandı. Operasyonlarda kilogramlarca uyuşturucu madde ile binlerce sentetik hap ele geçirildi."

Trafik güvenliği noktasında 2024 ve 2025 yıllarının kıyaslandığı toplantıda, denetimlerin yüzde 21,6 oranında arttığı, buna karşılık ölümlü kaza oranlarında yüzde 15,5’lik bir gerileme yaşandığı kaydedildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin ise yıl boyunca 41 bin saatten fazla devriye görevi yaparak deniz sınırlarını ve işletmeleri denetlediği bilgisi paylaşıldı.

Toplantının son bölümünde yoğun iş temposu nedeniyle İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı. Vali Şahin, bu duruma ilişkin:

"Oldukça uzun bir veri vardı ve o yüzden hepimizin bir miktar tansiyonu düştü. İl Emniyet Müdürümüzün de tansiyonu düştü, geçmiş olsun"

değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca EXPO alanının geleceğine dair soruları yanıtlayan Vali Şahin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) vesilesiyle alanın yeni bir kimliğe bürüneceğini müjdeledi:

"EXPO alanına talih kuşu kondu diyebiliriz. Oradaki tüm eksiklikler bu vesileyle tamamlanacak. Yeni bir hüviyet ve kalıcı bir deneti ile Antalya ve Türkiye'nin hizmetine sunulacak. Kasım ayında COP31'i tamamladıktan sonra, artık EXPO alanı Antalyalıların hizmetine 12 ay 365 gün hizmet verecek şekilde organize edilecek"