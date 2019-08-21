Antalya’da 2 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki ayrı hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki ayrı hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Ağustos Çarşamba günü Manavgat ilçesine bağlı Aşağıhisar Mahallesindeki bir işyerinde cep telefonu çalındı. Yapılan incelemede olayın şüphelisinin E.Y. olduğu tespit edildi. Yakalanan E.Y.’nin ifadesinde, cep telefonunu Konya’da yaşayan kızına gönderdiği öğrenildi.

E.Y., işlemlerinin ardından Manavgat Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hakkında “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” ve “Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçlarından aranma kaydı bulunan A.T.,Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen A.T., tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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