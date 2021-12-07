Antalya’da şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Hal böyle olunca öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 8 Aralık okullar var mı?

Antalya yarın okullar tatil mi? Antalya 8 Aralık okullar olacak mı?

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde trafik aksadı.

Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Bazı araçların üzerine levhalar ve ağaçlar düştü.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin dış cephesinde şiddetli fırtına ve sağanaktan dolayı hasar oluştu.

Kuvvetli rüzgar ve sağanaktan hava yolu trafiği de etkilendi. Sabah Antalya'dan İstanbul'a yapılması planlanan uçuş programı iptal edildi. İstanbul'dan Antalya'ya gelecek 3 uçak ise Dalaman ve Konya'daki havalimanlarına yönlendirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur, kentte şiddetli fırtına ve sağanağın etkili olmaya başlamasıyla ekip olarak sahaya çıktıklarını söyledi.

Özellikle Konyaaltı'nda iş yerlerini su bastığı ihbarları aldıklarını aktaran Timur, "Yağış nedeniyle yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Çatı uçmaları ve çok sayıda ağaç devrilmesi var." dedi.

Döşemealtı'nda metrekareye düşen yağış miktarının 182,8 kilograma ulaştığını anlatan Gültekin, "Rüzgarın hızı Kemer'de 130,3 kilometreye ulaştı. Bu ciddi şekilde çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine de yol açabiliyor. Yağış ve rüzgar önümüzdeki saatlerde de devam edecek. Yarın sabaha karşı yağışın ve rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarın daha sakin bir havaya uyanılacağına değinen Gültekin, "Bulutlar denizden gelip, karayı vurdu. Vurdukça hem kuvvetli yağış hem kuvvetli rüzgara yol açıyor. Rüzgarın saatteki hızı 130 kilometreye ulaşıyor ve ciddi bir tahribata neden olabiliyor. Bugün dışarıda işi olmayanların içeride durmalarının hem can güvenliği açısından hem de trafiğin yoğunluğunu azaltmak için çok faydalı ve yararlı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

8 Aralık Çarşamba günü Antalya’da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.