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Yerel Antalya yağmura teslim: Göle dönen yolda halk otobüsünü su bastı
Yerel

Antalya yağmura teslim: Göle dönen yolda halk otobüsünü su bastı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 22:36:00 -
Antalya yağmura teslim: Göle dönen yolda halk otobüsünü su bastı

Meteoroloji’nin turuncu kod uyarısı verdiği Antalya’da şiddetli yağış nedeniyle araçlar yolda kaldı, rögarlar taştı, halk otobüslerine su doldu.

Meteoroloji’nin turuncu kod uyarısı verdiği Antalya’da şiddetli yağış nedeniyle araçlar yolda kaldı, rögarlar taştı, halk otobüslerine su doldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod uyarısının ardından turizm kenti Antalya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gece saatlerine kadar devam etti, zaman zaman adeta hayatı durma noktasına getirdi. Göle dönen yollar da araçlar ilerlemekte zorlandı. Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Bir vatandaş ise dalgalara aldırış etmeden denize girdi. Bir halk otobüsünü ise su basarken, vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.


Antalya’nın turizm beldesi Kundu’da şiddetli fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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