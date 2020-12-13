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Yaşam Antalya yağmur ne zaman duracak? | Antalya Mersin son durum
Yaşam

Antalya yağmur ne zaman duracak? | Antalya Mersin son durum

Antalya Mersin sel son durum | Antalya ve Mersin'de son 24 saatte aralıksız olarak yağmur yağıyor. Vatandaşlara su baskınına karşı uyarıldı. Bu sebeple vatandaşlar sık sık internette Antalya'da yağmurun ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Antalya yağmur ne zaman duracak? | Antalya su baskını son durum

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:12:00 -
Antalya yağmur ne zaman duracak? | Antalya Mersin son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya ve çevresi için turuncu alarm verdi. Aralıksız yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar yağışın ne zaman duracağını araştırmaya başladı.

Antalya yağmur ne zaman duracak? | Antalya Mersin son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, tahminler doğrultusunda Antalya çevrelerinde yerel olarak şiddetli yağışlar görülüyor. Gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli, Antalya merkez, Kemer, Kumluca ve Serik çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Mersin’de de yarın sabah saatlerinde batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Mersin merkez ve Erdemli çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Antalya ve Mersin'de söz konusu hava şartları nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Uzmanlar yağışların 13 Aralık Pazar akşamı 22.00 sularında şiddetleneceğini belirtiyor.

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