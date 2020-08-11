Antalya ve Muğla'da AK Partili kadınlardan, Dilipak hakkında suç duyurusu

ANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla'da AK Parti İl Kadın Kolları ortak basın açıklamasıyla AK Partili kadınlara yönelik sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'a tepki gösterdi.

AK Parti Antalya Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, parti binasında düzenlediği toplantıda, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu, milletin taleplerini, hassasiyetlerini önemsediğini, siyasi bir akılla çözmeye çalıştığını söyledi.

Hem partinin içinde hem de partinin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme çabalarıyla çatışma ve sürtüşme alanları oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Yılmaz, "Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir.' diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur." diye konuştu.

Diklenmeden dik durarak, erkekleşmeden kadın olarak siyaset yapmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Yılmaz, AK kadın hareketinin asla bir feminist hareket olmadığını, AK kadınların dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluştuğunu bildirdi.

- "Kirlenmiş zihniyete karşı asla susmadık"

"Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız." diyen Yılmaz, değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan, görevini yapmaya çalışan, kadınlara hakaret eden kirli ve çirkin zihniyeti kınadıklarını bildirdi.

- "Hukuki sürecin takipçisi olacağız"

Partili kadınların iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmelerinin mümkün olmadığının anlatan Yılmaz, AK Parti Genel merkezine, partinin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazılarıyla Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurduklarını, hukuki takip için dava açıldığını söyledi.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ile 81 ildeki teşkilatla eş zamanlı olarak Dilipak hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Yılmaz, "Dilipak, partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir." dedi.

AK Parti Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz de il binasında yaptığı açıklamada, ortak açıklamayı okudu ve yargısal süreçlerin takipçisi olacaklarını ifade etti.



