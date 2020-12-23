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Aktüel Antalya Valisi Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Antalya Valisi Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:01:19 -
Antalya Valisi Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, fotoğraf oylaması için Vali Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Fotoğraflar hakkında Yıldırım'dan bilgi alan Yazıcı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

Yazıcı, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşamda Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma", haber kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Yazıcı, yılın fotoğrafı uygulamasında oy haklarının olmasının mutluluk verici olduğunu, AA'nın güzel hizmetler yaptığını söyledi.

Ajansın, yılın özetini tarihi fotoğraflarla belirlediğini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"İlerleyen yıllarda AA'nın bu kıymetli çalışmasının değeri çok daha iyi anlaşılacak. En doğru, en güvenilir bilgiyi aldığımız AA, ülkemizin her noktasında tüm haberlere, olaylara yetişmeye çalışıyor. Dolayısıyla AA'yı önemsiyoruz. Her daim doğru haberi veren AA'nın tüm çalışanlarını, başta bölge müdürümüz Mustafa bey olmak üzere tüm ekibi kutluyorum."

Yıldırım, Vali Yazıcı'ya, AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye'de ve Dünyada 100 Yıl" isimli kitabını sundu.


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