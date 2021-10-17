Antalya Valiliği taşınmazlarını satıyor
Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Kordinasyon Başkanlığı, 7 adet taşınmazını ihale ile satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre nitelikleri ilanla duyurulan taşınmazlardan 1-2-3-4-5-6 nolu taşınmazlar 23.11.2021 tarih ve saat 09:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 7 nolu taşınmaz ise ( iki taşınmaz için tek teklif verilecektir) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. İhale, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Zemin Kat Toplantı Salonunda toplanacak ihale komisyonu huzurunda gerçekleştirilecektir.
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