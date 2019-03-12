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Antalya Ulaşım A.Ş. şoförlerine ilk yardım eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.

12 Mart 2019 Salı 13:45
Antalya Ulaşım A.Ş. şoförlerine ilk yardım eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’ye bağlı otobüs şoförleri ve vatmanlar Türk Kızılayı’ndan ilk yardım ve temel yaşam desteği eğitimi alıyor. Toplu ulaşım çalışanları, sertifikalı eğitim programı ile olası bir vakada vatandaşa araçta ilk yardım müdahalesi yapabilecek duruma gelecek.


Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılayı Antalya Şubesi iş birliğinde Ulaşım A.Ş.’ye bağlı 550 otobüs şoförü ve 98 vatmana temel ilk yardım ve temel yaşam desteği eğitimi veriliyor. Antalyalıların canını emanet ettiği şoförler, temel ilk yardım ve temel yaşam eğitimi ile daha donanımlı hale geliyor.



Sınavda başarılı olanlar sertifika alacak


Türk Kızılayı uzmanları tarafından verilen uygulamalı eğitimde şoförler ve vatmanlar temel ilk yardım eğitimi kapsamında solunum yolu tıkanmaları, bilinç bozuklukları, ısı dengesi bozuklukları, yanıklar, kanamalar, kırık çıkık ve burkulmalar, boğulmalar, hayvan ısırıkları, zehirlenmeler, yaralanmalar, yaralı taşıma gibi konularda eğitiliyor. 4 ay sürecek eğitimlerin ardından değerlendirme sınavında başarılı olan şoförler sertifikalarını almaya hak kazanacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ile böylesine önemli bir konuda işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Türk Kızılayı Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç, Başkan Menderes Türel’e ilk yardım eğitimi konusunda gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti. Özkoç, “Şu ana kadar 50 otobüs şoförümüz ve vatmanımıza ilk yardım eğitimi verdik. Bu sayı toplamda 650 kişiye kadar çıkacak. Diğer belediyelerde de aynı duyarlılığı görmek isteriz. Bizler destek için her zaman hazırız” diye konuştu.



Şoförler olaylara araçta müdahale edebilecek


Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Tahir Özdaş ise şoförlerin her gün pek çok olayla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin insan sağlığına gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti. Özdaş, “Ulaşım A.Ş. bünyesinde görev yapan şoförlerimiz 16 saatlik bu eğitimin ardından temel ilk yardım gerektiren birçok olaya araçlarında müdahale edebilecek. Bu tür olaylarda zaman çok önemli. Temel ilkyardım eğitimi alan şoförlerimiz belki de bu sayede bir insanın hayatını kurtaracak” dedi.


Aldıkları eğitimden çok memnun olduklarını belirten Otobüs Şoförü Gülay Gül ise “Bugün burada hayat kurtaracak bilgiler öğrendik. Bundan çok memnunuz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:45
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