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Antalya turizmi artık tek pazardan beslenmiyor

Turizmde 2019 yılında Avrupa pazarında olumsuzluk görünmediğini ifade eden TUROFED Başkanı Osman Ayık, “Güney Amerika’ya uzanan bir pazarımız var.

17 Mart 2019 Pazar 15:36
Antalya turizmi artık tek pazardan beslenmiyor

Turizmde 2019 yılında Avrupa pazarında olumsuzluk görünmediğini ifade eden TUROFED Başkanı Osman Ayık, “Güney Amerika’ya uzanan bir pazarımız var. Artık bir tane pazardan beslenen bir ülke değiliz” dedi. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise "Özellikle bu pazarda Almanya başta olmak üzere, çift haneli bir büyüme ön görüyoruz” şeklinde konuştu.


Geçtiğimiz sezonu rekorla kapatan turizmin başkenti Antalya, şimdiler de ise yeni sezona hazırlanıyor. Erken rezervasyonların yapılmaya başlandığı sezonda, Antalya her pazardan turist bekliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFOD) Başkanı Osman Ayık, ITB Fuarı’nda tüm pazarlardan Türkiye’ye yönelik olumlu bir ilgi oluştuğunu vurgulayan Ayık, Almanya’daki fuarın tüm Avrupa pazarlarının göstergesi olduğuna dikkat çekti.



“Geçen senenin üstünde artış rakamı bekliyoruz”


Ayık, “Avrupa tarafında herhangi bir olumsuzluk gözükmüyor. Erken rezervasyonlar başladı. Rusya’da yeni yeni devam eden satışla var. Geçen seneye nazaran daha iyi olan bir erken rezervasyon satışı var. Rus pazarında Avrupa pazarındaki gibi bir artış oranı göremeyebiliriz. Ama orada da pozitif bir ivme olacak. Geçen senenin üstünde artış rakamı bekliyoruz. Avrupa pazarında sağlayacağımız oranı sağlayamayabiliriz ama artış olacak” dedi.



“Artık bir tane pazardan beslenen bir ülke değiliz”


Önceden Türkiye için klasik hale gelen birkaç pazar olduğuna dikkat çeken Ayık, “Avrupa’da Almanya, öbür taraftan Rusya, İngiltere, İskandinav ve Orta Avrupa’nın geneli gibi gözüküyordu. Ama şu anda Türkiye çok farklı kaynak pazarlardan beslenen bir turizm ülkesi haline geldi. Dolayısıyla artık o kadar büyük çeşitlenme var ki; Avrupa’da artık 25-30 tane ülkeden bahsediyorsunuz. Geçmiş yıllarda orta doğu pazarı bizim için kayda değer büyüklükte değildi. Ama şimdi o pazarda ciddi bir artış yapmaya başladı. Gelenler, Türkiye’nin bütün bölgelerine gider hale geldi. Bağımsız devletlerin topluluğundan beslenen turizm ülkesiyiz. Uzak destinasyon olarak tarif ettiğimiz Güney Kore, Çin, Hindistan gibi pazarlardan ciddi pazarımız oluştu. Güney Amerika’ya uzanan bir pazarımız var. Artık bir tane pazardan beslenen bir ülke değiliz” şeklinde konuştu.



"Çift haneli bir büyüme ön görüyoruz”


Akdeniz Turistik İşletmecileri Derneği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise Avrupa pazarında önemli artış beklediklerini kaydetti.Geçtiğimiz sezonda düşük gösteren pazarların Almanya, Hollanda ve Belçika pazarları olduğunu söyleyen Yağcı, “Özellikle bu pazarda Almanya başta olmak üzere, çift haneli bir büyüme ön görüyoruz” dedi.


Almanya’dan yapılan ön rezervasyonlarda yüzde 50’yi aşan bir artışın söz konusu olduğunu kaydeden Yağcı, “Rusya pazarında yüzde 10 civarında bir artış söz konusu. Eğer sezonda böyle devam ederse, beklentilerimize paralel bir büyüme gerçekleşeceğini ön görebiliyoruz. Avrupa pazarlarında çift haneli bir büyüme söz konusu” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:36
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