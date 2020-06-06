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Ekonomi

Antalya TOKİ kura çekimi | Antalya Korkuteli TOKİ isim listesi

Antalya TOKİ kuraları çekildi mi? 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvurusunda bulunan vatandaşlar "TOKİ Antalya sonuçları" , "Antalya TOKİ kuraları çekildi mi?" , "TOKİ Antalya kura sonucu isim listesi" , "Korkuteli TOKİ sonuçları" , "TOKİ sonuçları 2020" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:53:00 -
Antalya TOKİ kura çekimi | Antalya Korkuteli TOKİ isim listesi

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kuralar il il belirlenen takvime göre çekiliyor. Vatandaşlar “Antalya TOKİ kuraları çekildi mi?” konusunu araştırıyor.

Antalya TOKİ kura çekimi | Antalya Korkuteli TOKİ isim listesi

TOKİ Antalya Korkuteli projesine başvuru yapanlar kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. Antalya Korkuteli kuraları 8 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da çekilecek. Kura çekimi internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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