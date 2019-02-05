Antalya, tekvandoda üç büyük turnuvaya ev sahipliği yapacak

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da düzenlenecek üç ayrı uluslararası turnuvada, yerli ve yabancı yaklaşık 5 bin sporcu adeta tekvando festivali yaşatacak.



Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki turnuvaların ilki bugün başlayıp yarın sona erecek Dünya Para-Tekvando Şampiyonası. Şampiyonada 58 ülkeden 396 özel sporcu, dünyanın en iyisi olmak için ter dökecek.

Belek'te 7-12 Şubat'ta Avrupa Başkanlık Kupası müsabakaları yapılacak. Avrupa şampiyonasına puan veren etkinlikte, 66 ülkeden 476 kulübe bağlı 2 bin 84 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Antalya'daki üçüncü organizasyon, 13-16 Şubat'ta düzenlenecek 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası olacak. Turnuvada, yerli ve yabancı 2 bin 447 sporcu tatamiye çıkacak.







- "Zirvede yerimizi almaya çalışacağız"







Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, para-tekvandonun 2020 yılında Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda yer alacağını belirterek, 2024 Paris Oyunları'nda da bu durumun devam edeceğinin kesinleştiğini ifade etti.

Para-tekvandoda sporcuların elde ettikleri puanları 2020'ye kadar korumaları durumunda Türkiye'nin olimpiyatlara 4 kota ile katılacağını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nı Türkiye'de yapmaktan ötürü mutluyuz. Antalya'da güzel bir misafirperverlik yaşıyoruz. Şampiyonaya 46 sporcu ile katılıyoruz. Hedefimiz, tabii ki zirve, şampiyonluk. Türkiye para-tekvandoda takım halinde Avrupa şampiyonudur. Rusya, İran, Tayland ve Kore gibi çok güçlü ülkeler var. Bunların arasından sıyrılıp zirvede yerimizi almaya çalışacağız.







- "Dünyanın en kuvvetli sporcuları Antalya'da yarışacak"







Federasyon Başkanı Metin Şahin, Para-Tekvando Şampiyonası'nın akabinde Avrupa Başkanlık Kupası'nı düzenleyeceklerini ifade ederek, buraya da 70'e yakın ülkeden 2 binin üzerinde sporcunun katılacağını söyledi.

Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"Dünyanın en kuvvetli sporcuları Antalya'da yarışacak. Arkasından da Türkiye Açık Tekvando Turnuvası var. Burada da dünyadaki en elit sporcular olacak. Neden bu turnuvalar festival niteliğinde yapılıyor? Olimpiyatlara puan veriyor. Türkiye organizasyon noktasında dünya ve Avrupa Federasyonundan övgüye mazhar olmuş bir ülkedir. İnşallah bu üç şampiyonayı aşağı yukarı 5 bine yakın sporcuyla gerçekleştirerek hem sporcularımızın tecrübelerini artıracağız hem de geleceğe önemli bir hazırlık yapmış olacağız."



