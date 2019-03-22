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Antalya son anket sonuçları 2019

Antalya seçim anket sonuçları son dakika. 31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala birbiri ardına son dakika olarak Antalya seçim anket sonuçları 2019 da gelmeye devam ediyor. Antalya büyük şehir belediyesi anket sonuçları verilerine göre Cumhur ittifakı ve millet ittifakının kıyasıya yarıştığı Antalya için son anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Antalya’da AK Parti’nin adayı Menderes Türel ile CHP’nin adayı Muhittin Böcek yarışmakta. İşte Son anket sonuçlarına göre Antalya anket sonuçları. Antalya yerel seçim anket sonuçları 2019, Antalya son anket sonuçları 2019, Antalya belediye anket sonuçları, Antalya belediye başkanlığı anket sonuçları son dakika.

22 Mart 2019 Cuma 09:07
Antalya son anket sonuçları 2019

Antalya seçim anket sonuçları son dakika. 31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala birbiri ardına son dakika olarak Antalya seçim anket sonuçları 2019 da gelmeye devam ediyor. Antalya büyük şehir belediyesi anket sonuçları verilerine göre Cumhur ittifakı ve millet ittifakının kıyasıya yarıştığı Antalya için son anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Antalya’da AK Parti’nin adayı Menderes Türel ile CHP’nin adayı Muhittin Böcek yarışmakta. İşte Son anket sonuçlarına göre Antalya anket sonuçları. Antalya yerel seçim anket sonuçları 2019, Antalya son anket sonuçları 2019, Antalya belediye anket sonuçları, Antalya belediye başkanlığı anket sonuçları son dakika. 

EMAX Araştırma Şirketi aralarında Antalya’nın da bulunduğu 6 büyükşehirde anket çalışması yaptı. Araştırma, 6 büyükşehirde yaşayan toplam 7 bin 172 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Antalya anket sonuçları, Antalya anket sonuçları 2019 Mart, Antalya 2019 seçim anket sonuçları Antalya büyükşehir belediyesi anket sonuçları 2019, Antalya son dakika anket sonuçları, Antalya’da son anket sonuçları, son anket sonçuları 2019 seçimi Antalya oy oranları...

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:07
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