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Antalya polisinden hamam ve sauna baskını!

Antalya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin hamam ve saunalara düzenlediği baskında fuhuşa zorlandığı iddia edilen 2 kadın kurtarılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

02 Eylül 2018 Pazar 11:08
Antalya polisinden hamam ve sauna baskını!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kendilerine gelen bir istihbaratı değerlendirerek Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen bir hamam ve saunaya operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa zorlandığı iddia edilen 2 kadın kurtarılırken, B.K. ve K.S. isimli 2 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 11:08
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