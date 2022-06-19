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Gündem Antalya polisi kaybolan Rus çocuğun ailesini cadde cadde aradı
Gündem

Antalya polisi kaybolan Rus çocuğun ailesini cadde cadde aradı

Manavgat ilçesinde ağlayan çocuk ihbarı ile harekete geçen ekipler, elinden tuttuğu çocukla yürüyerek ailesini buldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 10:17:00 -
Antalya polisi kaybolan Rus çocuğun ailesini cadde cadde aradı

Antalya'nın Manavgat Köprüsü civarında, bulunan minik çocuk ağlamaya başlayınca vatandaşlar müdahale etti.

Rus olduğu belirlenen çocuğu sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar, bir yandan da polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Aileyi cadde cadde aradılar

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, bir başka Rus ailenin de yardımıyla 8 yaşındaki çocuğu sakinleştirdikten sonra çocuğun elinden tutup Antalya Caddesi’nde ailesini aramaya başladı.

Yolda karşılaştılar

İHA'nın aktarımına göre, bir süre cadde üzerinde çocuğun da yardımıyla aranan aile sonunda bulundu.

Çocuklarını ararken karşıdan gelen Rus aile oğullarını görünce ona sarılıp polise teşekkür etti.

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