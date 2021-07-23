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Yerel Antalya plastik fabrikasında yangın
Yerel

Antalya plastik fabrikasında yangın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 02:53:00 -
Antalya plastik fabrikasında yangın

Antalya OSB 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında, saat 22.45 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni hakkında henüz net bilgiye ulaşılamayan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye, yangının çevre fabrikalara da sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

Can kaybı yaşanmadı

Fabrikada çalışan bulunmadığı için ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadığı öğrenildi. İtfaiye, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, "Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı. İçerideki plastik parçalarının yanması bekleniyor. Çevre fabrikalara sıçramaması için gerekli önlemler alındı. Fabrikada mesai olmadığı için ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı" dedi.

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