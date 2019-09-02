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Antalya OSB Teknopark ile OSTİM Teknopark’tan örnek işbirliği

Ostim Teknopark ile Antalya OSB Teknopark arasında Mentör-Mentee Eşleştirme Programı Protokolü imzalandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:44
Antalya OSB Teknopark ile OSTİM Teknopark’tan örnek işbirliği

Ostim Teknopark ile Antalya OSB Teknopark arasında Mentör-Mentee Eşleştirme Programı Protokolü imzalandı.


Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş. ile Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. arasında Mentör-Mentee Eşleştirme Programı Protokolü imzalandı. Ostim Yönetim Binasında bağıtlanan protokolü; Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın imzaladı. Törene Bahar ve Aydın’ın yanı sıra Ostim Yönetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ergin Civan, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Müdürü İlhan Metin, OSTİM Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Müdürü Adem Arıcı, Ostim Dış İlişkiler Koordinatörü Hamza Akca, Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay ve Ostim Teknopark Genel Müdürü Dr. Derya Çağlar katıldı.



Üst düzey işbirliği


Protokol kapsamında iki şirket iş birliği içerisinde bilgi ve birikimlerini paylaşacak, saha ziyaretleri gerçekleştirecek, ortak farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunabilecek. Uzmanlık alanlarına göre taraflar arasında karşılaştırma yapılarak örnek uygulamalar yerinde incelenebilecek. Ortak proje başvurusuna da imkan tanıyan protokol, ihtiyaç olması halinde ve diğer tarafın onaylaması durumunda uzman havuzundan faydalanabilme imkanı sağlıyor. Ostim Teknopark ve Antalya OSB Teknopark üniversite-sanayi iş birliği ve protokoller kapsamında proje pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi, fuar gibi çeşitli etkinlik faaliyetleri de ortak olarak düzenleyebilecek.



“OSB’ler sanayinin lokomotif gücü"


Temel amaçlarının ülke kalkınması olduğunu söyleyen Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Bir OSB’miz belli bir konuda önde olurken diğer bir OSB’miz başka bir konuda kendisini geliştiriyor. Bizim asıl ihtiyacımız olan bu etkileşim” dedi. Ostim’e çok hayırlı bir iş için geldiklerini kaydeden Bahar, “OSB’lerimiz ortaya koydukları vizyon ile Türkiye’de öne çıkmış kurumlardır. Kanunuyla, icraatlarıyla, iştigalleriyle Türkiye’nin sanayi konusunda lokomotif gücü konumundadırlar. Bu önderliğin artarak sürmesi için çalışıyoruz. Şimdi bunu Ar-Ge’ye, inovasyona taşıma amacındayız. OSTİM’le de bu amaç kapsamında bir araya geldik. Bu itibarla da burada karşılaştığımız sıcak ortam bize daha büyük cesaret verdi bu konuda. Orhan Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bunu daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



“Antalya OSB’ye açık çek veriyoruz"


OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise, Antalya Organize Sanayi Bölgesinin, ülkemizin çok önemli bir sanayi bölgesi olduğunu söyledi. Antalya OSB’nin farklı ve yenilikçi çalışmaları olduğunu hatırlatan Aydın, “Birkaç defa da organizasyonlarına katıldık. Dolayısıyla da onların dinamizminin de farkındayız. İki OSB’nin birbirinden çok fazla alıp vereceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Ali Bahar Başkanımızın da enerjisi, dinamizmi inşallah güzel şeyler yapmamıza vesile olur. OSTİM aynı zamanda Antalya OSB’nin kullanımına sunulmuş bir yapı olarak açık çek veriyoruz Başkanımıza. Yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman emirlerindeyiz. Bu iş birliğimizin de kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.


Antalya OSB Heyeti imza töreninin ardından Ostim Teknopark’ın Turuncu, Bronz ve Turkuaz Binalarında incelemelerde bulundu, OSTİM Teknik Üniversitesi’ni ziyaret etti.



Mentör-Mentee Eşleştirme Programı


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD), teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını hızlandırmak amacıyla Ekim 2017’de Mentör-Mentee Eşleştirme Programını başlattı. Program, olgun teknoloji geliştirme bölgelerinin (Mentör) yeni kurulan ve/veya gelişmekte olan teknoloji geliştirme bölgelerine (Mentee) bilgi ve tecrübe aktarımını ve teknoparklar arasında bilgi transferini hızlandırmak amacıyla oluşturulan bir mentörlük mekanizması. Program kapsamında Ostim Teknopark; Mentee Antalya OSB Teknopark’ın Mentoru olarak eşleştirildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:44
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