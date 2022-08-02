Antalya-Moskova uçağında kaos! Uçak apar topar indirildi

Antalya merkezli havayolu şirketi Corendon Airlines'in Moskova seferini yapan uçağı, pilotun kalkıştan hemen sonra fenalaşması üzerine Antalya'yageri döndü.



Tourdom'un aktardığına göre, dün gece saat 21:53'te Antalya'dan kalkan Corendon Airlines'a ait XC 8303 Antalya-Moskova sefer sayılı uçak, hostesler içecek servisi yapmaya hazırlandığı sırada ani bir kararla geri döndü.



Görgü tanıkları, fenalaştığı bildirilen pilot için alana ambülans geldiğini, yaşanan bu olay sonrası bazı yolcuların uçmayı reddettiklerini, çocuklu birkaç aile ve hastalanan bir yolcunun uçağı terk ettiğini, yakıt ikmali anonsu ve bir ara uçağa merdivenle itfaiye görevlilerinin yanaştığı iddiası üzerine panik yaşandığını aktardılar.



Yeni pilotun uçağa gelmesi sonrası uçak saat 00:51'de Antalya'dan hareket ederek 05:07'de Şeremetyevo'ya indi.

Turkrus