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Eğitim Antalya liseleri taban puanı 2021 Antalya liseleri başarı sıralaması |Antalya liseleri kontenjanları
Eğitim

Antalya liseleri taban puanı 2021 Antalya liseleri başarı sıralaması |Antalya liseleri kontenjanları

LGS sınavının yaklaşması sebebiyle öğrenciler, hedefledikleri liseye girebilmek için lise taban puanları ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Antalya taban puanı, en düşük, yüzdelik en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 13:09:00 -
Antalya liseleri taban puanı 2021 Antalya liseleri başarı sıralaması |Antalya liseleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirecek. LGS sınav başvurusu hakkında MEB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Antalya’da ikamet eden adaylar Antalya liseleri için, taban puanı ve kontenjanları araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Antalya liseleri taban puanı 2021, Antalya liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Antalya liseleri taban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

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