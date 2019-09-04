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Antalya Kepez’in ‘Sokak Festivali’ne akın etti

Kepez Belediyesi’nince düzenlenenve 10 gün devam edecek olan Sokak Festivali, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:23
Antalya Kepez’in ‘Sokak Festivali’ne akın etti

Kepez Belediyesi’nince düzenlenenve 10 gün devam edecek olan Sokak Festivali, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.


Kepez Belediyesinin geçtiğimiz günlerde Antalya’ya kazandırdığı kentin en büyük meydanı olan ‘Kepez Kent Meydanı’nda açılan Sokak Festivali,büyük ilgi görüyor. Her gün yüzlerce Antalyalının akın ettiği festival, her akşam birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Renkli etkinliklerin yanı sıra Sokak Festivali, pişmaniyesinden pamuk şekerine, şalgamındanrengarenk karlamasına kadar özlenen lezzetler ile yöresel lezzetleri de bir arada sunuyor. Türk mutfağının unutulmaz lezzetleriile ağızlar tatlandırılırken, müzik guruplarının verdiği konserlerle de kulakların pası siliniyor. Her gün yüzlerce ziyaretçinin akın ettiği Sokak Festivali’nde birbirinden farklı görsel showlar da yer alıyor. Tahta bacaklar, palyaçolar, çizgi film karakterlerinin yer aldığı maskotlar ise festivale renk katıyor.Yüz boyama, balon katlama, sihirbaz gösterileri, hatıra fotoğrafı çekim alanları, gösteriler, konserler, çocuklar için atölye çalışmaları ile Kepez’in Sokak Festivali, Antalya’nın en cazip merkezi oldu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:23
  1. konser
  2. fotoğraf

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