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Oruç Antalya imsakiye 2021| Antalya’da sahur ve iftar saat kaçta? Antalya akşam ezanı ne zaman okunuyor?
Oruç

Antalya imsakiye 2021| Antalya’da sahur ve iftar saat kaçta? Antalya akşam ezanı ne zaman okunuyor?

Ramazan ayında milyonlarca Müslüman oruç ibadetine başlamış olacak. Bu yıl oruç için geri sayım başladı. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen kişilerin en çok araştırdığı konu imsak ve iftar saatleridir. Peki, Diyanet Antalya’da sahur ve iftar saat kaçta? Antalya akşam ezanı ne zaman okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 22:07:00 -
Antalya imsakiye 2021| Antalya’da sahur ve iftar saat kaçta? Antalya akşam ezanı ne zaman okunuyor?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Ramazan ayının başlamasıyla ilgili “Ramazan hilâlini görünce oruç tutunuz. Şevval hilâlini görünce de oruca son veriniz. Ramazan’ın başlangıcı bulutlu bir güne rastlarsa, Şâban’ı otuza tamamlayınız.” diye buyurmuştur. Antalya’da oturan kişiler Ramazan ayının orucunu tutmak için Ramazan ayının ne zaman başladığını ve Diyanet imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte İşte merak edilen haberin detayları…

Ramazan ne zaman başlıyor?

 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de son erecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Antalya İmsakiyesi 2021

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