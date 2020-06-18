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Aktüel

Antalya Hayvanat Bahçesi ailesine 16 yeni üye katıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:52:15 -
Antalya Hayvanat Bahçesi ailesine 16 yeni üye katıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'daki hayvanat bahçesine, babun, vulture ve Avrupa muflonu gibi 6 türden 16 yeni hayvan dahil edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 70 gün kapalı kalan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 1 Haziran'dan itibaren kapılarını ziyaretçilere açtı.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'deki en büyüklerden birisi olan hayvanat bahçesi, yeni hayvan türlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Hayvanat bahçesine son olarak "Mısır akbabası" olarak bilinen 4 vulture, 3 Avrupa muflonu (yaban koyunu), 3 koypu (su maymunu), 3 kuyruksüren, 2 lemur ve 1 babun dahil edildi. 143 türden 1485 hayvanın yer aldığı hayvanat bahçesi, yeni ve sevimli üyeleriyle daha genişledi.

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