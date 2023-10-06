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Yerel Antalya Havalimanı'nda uçuşlar durdu!
Yerel

Antalya Havalimanı'nda uçuşlar durdu!

Yeniakit Publisher
2023-10-06 14:01:00 -
Antalya Havalimanı'nda uçuşlar durdu!

Antalya Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu, uçaklar beklemeye alındı. Uçağa binen yolcular ise tahliye edildi. Havalimanındaki elektrik sisteminde teknik bir arıza olduğu iddia edildi.

Antalya Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu, uçaklar beklemeye alındı. Uçağa binen yolcular ise tahliye edildi. Havalimanındaki elektrik sisteminde teknik bir arıza olduğu iddia edildi.

Antalya Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Havalimanındaki elektrik sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle uçuş operasyonları kısa süreliğine durdurulduğu öğrenildi.

Sosyal medyada bir kullanıcı yaptığı paylaşımla, "Bir pilota havalimanındaki kabloların koparıldığının söylendiğini' öne sürdü.

Ayrıca bir başka kullanıcı ise bir iş aracının elektrik kablolarına zarar verdiğini iddia etti.

Havalimanında sorunun giderilmesi için yoğun çaba sarf edildiği ve 13:00'a kadar uçakların bekletileceği öğrenilen bilgiler arasında.
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