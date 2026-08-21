Antalya Havalimanı otoparkında dehşet! Emekli polis memuru eşini öldürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya Havalimanı 2’nci Terminal otoparkında emekli bir polis memuru, beylik tabancasıyla eşini vurdu.
Antalya Havalimanı’nda korkunç bir olay yaşandı.
Olay, Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında meydana geldi. Emekli polis memuru, beylik tabancasıyla eşini vurdu. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti, diğer yandan şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.