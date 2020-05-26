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Gündem

Antalya halkından CHP'li Başkan Muhittin Böcek'e 'Böcek' isyanı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle su faturası ve böceklerden rahatsız olan vatandaşlar Başkan Muhittin Böcek'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 00:55:00 -
Antalya halkından CHP'li Başkan Muhittin Böcek'e 'Böcek' isyanı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya merkezde karantinaya alınan iki mahallemiz Yeşildere ve Gebizli'de vatandaşlarımızın ekmeğiye, suyuyla, ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Bu sıkıntılı zor günleri, kimseyi mağdur etmeden atlatacağız." şeklinde yaptığı paylaşım sonrası CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden memnun olmayan vatandaşlar sosyal medyadan Böcek'i eleştiri yağmuruna tuttu.


İşte o şikayetlerden bazıları:

- "10 yıldır Uncalıda yaşıyoruz ilk kez sinek ve haşerat sorunu yaşıyoruz artık başa çıkılamayacak seviyeye ulaştı. İlaçlama için daha ne kadar sorun bildirmemiz gerek? Bir an önce çözümlendirin lütfen"

- "Başkan tamam su faturalarına geçirdin eyvallah , bari ilaçlama yapta ev hayvanat bahçesine döndü"

- "Bu zor zamanlarda 3 kattan fazla su faturasi cikararak mi vatandaşin yaninda duruyorsunuz."

 

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